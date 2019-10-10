Зеленский отреагировал на сравнение его с Лукашенко

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления польских СМИ о том, что его сравнивают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «ранних лет», который «в 1994 году тоже ездил и увольнял чиновников».
Зеленский отреагировал на сравнение его с Лукашенко
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Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведёт телеканал «112 Украина».

«Я, когда не был президентом, я, в принципе, такой человек, вы помните, мы делали это, я ездил по городам. То было другое: встречи, концерты, критиковали власть. У меня появились полномочия, могу не только критиковать, но и увольнять», — сказал он.

Украинский президент считает, что «дело в нём лично, а не в том, что это какой-то популизм или что-то другое».

Также Зеленский заявил, что ему «в целом не нравится сравнение его с кем-то».

Ранее Лукашенко случайно назвал Украину Россией на встрече с Зеленским.

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