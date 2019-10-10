Зеленский опасается появления российских баз в Белорусии

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение тем, что в Белоруссии могут оказаться «российские корпуса».
Зеленский опасается появления российских баз в Белорусии
  • ©president.gov.ua

«У нас сейчас отношения (с Белоруссией. — RT) не только геополитические. Мы очень боимся, что там будут российские корпуса», — цитирует украинского президента ТАСС.

Как напомнил Зеленский, белорусский коллега Александр Лукашенко при этом заверил его, что «на территории Белоруссии — только белорусские военные».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в размещении российской военной базы на территории республики «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

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