Зеленский опасается появления российских баз в Белорусии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение тем, что в Белоруссии могут оказаться «российские корпуса».

«У нас сейчас отношения (с Белоруссией. — RT) не только геополитические. Мы очень боимся, что там будут российские корпуса», — цитирует украинского президента ТАСС.

Как напомнил Зеленский, белорусский коллега Александр Лукашенко при этом заверил его, что «на территории Белоруссии — только белорусские военные».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в размещении российской военной базы на территории республики «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».