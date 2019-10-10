Лавров встретился с главой МИД Армении

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили выполнение договоренностей между лидерами двух стран.

Встреча состоялась на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде.

«У нас сегодня хорошая возможность на полях СМИД СНГ в Ашхабаде провести двустороннюю встречу и посмотреть, как мы работаем над выполнением договоренностей наших лидеров — президента России и премьер-министра Армении», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Он отметил, что между властями двух стран ведётся интенсивный диалог.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздравил его с результатами саммита ЕАЭС.