Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС
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«Вас как председателя Евразийского экономического союза хочу поздравить с результатами саммита в Ереване. Они действительно хорошие с точки зрения развития связей с нашими партнёрами из третьих стран», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Также Путин подтвердил стратегический характер отношений России и Армении.
Ранее сообщалось, что по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.