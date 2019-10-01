Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздравил его с результатами саммита ЕАЭС.
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС
  • kremlin.ru

«Вас как председателя Евразийского экономического союза хочу поздравить с результатами саммита в Ереване. Они действительно хорошие с точки зрения развития связей с нашими партнёрами из третьих стран», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Также Путин подтвердил стратегический характер отношений России и Армении.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.

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