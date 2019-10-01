Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздравил его с результатами саммита ЕАЭС.

kremlin.ru

«Вас как председателя Евразийского экономического союза хочу поздравить с результатами саммита в Ереване. Они действительно хорошие с точки зрения развития связей с нашими партнёрами из третьих стран», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Также Путин подтвердил стратегический характер отношений России и Армении. Ранее сообщалось, что по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.