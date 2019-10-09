СК возбудил шесть дел по факту обстрелов мирного населения Донбасса
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СК возбудил шесть дел по факту обстрелов мирного населения Донбасса

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Следственный комитет России возбудил шесть уголовных дел по факту обстрелов мирного населения в Донбассе, в результате которых пострадали пять человек.

Как сообщает ведомство, подразделения ВСУ с 19 по 30 сентября, а также 3 октября произвели «прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры» в ряде населённых пунктов самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов пять человек получили ранения различной степени тяжести.

«Возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России»)», — говорится в сообщении.

В июле СК возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.