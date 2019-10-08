Херсонский горсовет выступил против формулы Штайнмайера

Депутаты Херсонского городского совета выступили против реализации формулы Штайнмайера на Украине.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что депутаты выступают против предоставления особого статуса Донбассу и не желают, чтобы это произошло с помощью «формулы Штайнмайера, ни путём внесения изменений в законодательство Украины».

За решение об обращении по данному вопросу к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде проголосовали 28 депутатов, шесть воздержались.

Вместе с этим UA:Рівне указывает, что аналогичное решение приняли в Ровенском областном совете. Все 45 присутствовавших в зале депутатов также поддержали обращение к Зеленскому и украинскому парламенту относительно реализации формулы Штайнмайера.

Ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера.

1 октября участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.