Херсонский горсовет выступил против формулы Штайнмайера
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Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что депутаты выступают против предоставления особого статуса Донбассу и не желают, чтобы это произошло с помощью «формулы Штайнмайера, ни путём внесения изменений в законодательство Украины».
За решение об обращении по данному вопросу к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде проголосовали 28 депутатов, шесть воздержались.
Вместе с этим UA:Рівне указывает, что аналогичное решение приняли в Ровенском областном совете. Все 45 присутствовавших в зале депутатов также поддержали обращение к Зеленскому и украинскому парламенту относительно реализации формулы Штайнмайера.
Ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера.
1 октября участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.