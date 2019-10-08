Президент Азербайджана назначил Али Асадова премьер-министром

Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана, об этом распорядился глава государства Ильхам Алиев.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Документ вступает в силу с 8 октября.

Ранее премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке.