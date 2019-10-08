Президент Азербайджана назначил Али Асадова премьер-министром
Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана, об этом распорядился глава государства Ильхам Алиев.
- Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото / © Владимир Федоренко
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Документ вступает в силу с 8 октября.
Ранее премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: