В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

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Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
  • РИА Новости

«Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт в Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, важно не кто кого кем считает, а кто готов выполнять взятые на себя обязательства.

Как подчеркнул представитель Кремля, главная задача состоит в том, чтобы помочь Украине справиться с проблемой юго-востока.

Лукашенко на форуме в Минске заявил, что «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины».

Ранее Песков отметил, что Москва имеет «определённое влияние» на самопровозглашённые республики Донбасса, однако они выступают как самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта.

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