В МИД Белоруссии заявили о подготовке визита Лукашенко в ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей анонсировал визит белорусского лидера Александра Лукашенко в одну из стран Евросоюза до конца года.

«Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза», — приводит ТАСС слова Макея.

Он отметил, что визит состоится только после его подготовки, когда будут ясны конкретные важные результаты, которых Белоруссия планирует достичь «в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее».

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, что для подписания соглашения с ЕС относительно упрощённой выдачи виз и реадмиссии необходим сигнал от Евросоюза о завершении соответствующих внутренних процедур, после чего будет определена «конкретная модальность» подписания соглашения.

7 августа Лукашенко заявил, что не является сторонником распада ЕС.