Лукашенко: можно «выстраивать дом» на фундаменте отношений с Грузией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что заложенный фундамент в отношениях Минска и Тбилиси позволяет эффективно выстраивать дальнейшее взаимодействие двух государств.
Лукашенко: можно «выстраивать дом» на фундаменте отношений с Грузией
  • РИА Новости

«Когда-то мы мечтали заложить фундамент, а сегодня что-то получилось и можно уже какой-то дом выстраивать», — приводит слова Лукашенко на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Минске БЕЛТА.

По его словам, белорусы и грузины относятся друг к другу с особым обоюдным уважением, что подкрепляется динамикой развития сотрудничества двух стран.

В ходе встречи политики обсудили развитие двусторонних отношений и международную повестку дня.

В частности, Маргвелашвили высоко оценил качество белорусской молочной продукции, поступающей в Грузию, и отметил перспективные проекты в этом направлении.

По его мнению, для грузин продукция Белоруссии стала «серьёзным брендом».

В свою очередь Лукашенко заявил, что международная обстановка оказывает влияние на политику обеих стран.

«У нас тут всего хватает. Мы как в горячем котле — со всех сторон подогревают», — подчеркнул он.

В конце августа Лукашенко заявил о намерении продолжить настойчиво развивать отношения с Тбилиси.

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