Лукашенко: можно «выстраивать дом» на фундаменте отношений с Грузией
- РИА Новости
«Когда-то мы мечтали заложить фундамент, а сегодня что-то получилось и можно уже какой-то дом выстраивать», — приводит слова Лукашенко на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Минске БЕЛТА.
По его словам, белорусы и грузины относятся друг к другу с особым обоюдным уважением, что подкрепляется динамикой развития сотрудничества двух стран.
В ходе встречи политики обсудили развитие двусторонних отношений и международную повестку дня.
В частности, Маргвелашвили высоко оценил качество белорусской молочной продукции, поступающей в Грузию, и отметил перспективные проекты в этом направлении.
По его мнению, для грузин продукция Белоруссии стала «серьёзным брендом».
В свою очередь Лукашенко заявил, что международная обстановка оказывает влияние на политику обеих стран.
«У нас тут всего хватает. Мы как в горячем котле — со всех сторон подогревают», — подчеркнул он.
В конце августа Лукашенко заявил о намерении продолжить настойчиво развивать отношения с Тбилиси.