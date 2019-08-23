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Лукашенко: Минск продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Минск продолжит настойчиво развивать отношения с Тбилиси.
Лукашенко: Минск продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией
  • РИА Новости

«Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших... мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Отмечается, что товарооборот между Белоруссией и Грузией за первое полугодие составил $37 млн, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

21 июня сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске заявила, что вынуждена прервать свой визит в Белоруссию и выехать в Тбилиси в связи с начавшимися акциями протеста.

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