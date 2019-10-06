Хан: отмена визита Могерини не скажется на отношениях Минска и ЕС

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в эфире телеканала ОНТ заявил, что отмена визита в Минск главы европейской дипломатии Федерики Могерини не повлияет на дружеские отношения Белоруссии и Евросоюза.

«К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Белоруссии также находился за пределами страны», — приводит Интерфакс слова Хана.

Он отметил, что «не было никаких серьёзных причин для отмены визита, просто физически его невозможно было совершить».

«В любом случае это никак не повлияет на дружеские отношения Белоруссии и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время», — сказал Хан.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС объяснил отмену визита в Белоруссию главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.