Хан: отмена визита Могерини не скажется на отношениях Минска и ЕС

Короткая ссылка
Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в эфире телеканала ОНТ заявил, что отмена визита в Минск главы европейской дипломатии Федерики Могерини не повлияет на дружеские отношения Белоруссии и Евросоюза.

«К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Белоруссии также находился за пределами страны», — приводит Интерфакс слова Хана.

Он отметил, что «не было никаких серьёзных причин для отмены визита, просто физически его невозможно было совершить».

«В любом случае это никак не повлияет на дружеские отношения Белоруссии и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время», — сказал Хан.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС объяснил отмену визита в Белоруссию главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить