Президент Азербайджана оценил отношения с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что считает Россию одним из важнейших партнёров, отношения с которым не зависят от внешнеполитической конъюнктуры.

«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнёров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья», — приводит Интерфакс слова Алиева.

Он отметил, что «за последнее время отношения стали намного более эффективными и качественными».

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2018 году составил $2,5 млрд.