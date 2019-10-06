Президент Азербайджана оценил отношения с Россией

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что считает Россию одним из важнейших партнёров, отношения с которым не зависят от внешнеполитической конъюнктуры.
Президент Азербайджана оценил отношения с Россией
  • © Globallookpress.com

«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнёров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья», — приводит Интерфакс слова Алиева.

Он отметил, что «за последнее время отношения стали намного более эффективными и качественными».

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2018 году составил $2,5 млрд

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить