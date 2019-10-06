Порошенко устроил словесную перепалку на съёмках телепередачи

Бывший президент Украины Пётр Порошенко во время записи программы «Свобода слова» вступил в словесную перепалку с лидером «Национального корпуса» Андреем Билецким из-за формулы Штайнмайера.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как между двумя политиками происходит спор.

Билецкий отметил, что Порошенко «первым хотел применить» формулу Штайнмайера.

«Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся, как страна», — сказал он.

На это Порошенко ответил ему, что «уже попрощался» с Билецким.

«А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — сказал он.

В июне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала «НАШ».