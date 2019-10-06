Порошенко устроил словесную перепалку на съёмках телепередачи
На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как между двумя политиками происходит спор.
Билецкий отметил, что Порошенко «первым хотел применить» формулу Штайнмайера.
«Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся, как страна», — сказал он.
На это Порошенко ответил ему, что «уже попрощался» с Билецким.
«А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — сказал он.
В июне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала «НАШ».