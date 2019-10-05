В Совфеде оценили возможность восстановления ж/д сообщения в Донбассе

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.
В Совфеде оценили возможность восстановления ж/д сообщения в Донбассе
  • РИА Новости

«Заявление вполне нормальное и здравомыслящее. Если Украина по-прежнему считает данные территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики. Главное, чтобы не было никаких терактов и конфликтных ситуаций после того, как мост будет достроен», — заявил Джабаров.

Сенатор также отметил, что в преддверии саммита в нормандском формате восстановление железнодорожного сообщения «будет неплохим шагом со стороны Украины».

Ранее Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.

По его словам, после завершения восстановления моста в Станице Луганской в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».

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