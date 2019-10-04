В Раде объяснили пользу для Киева от подписания формулы Штайнмайера

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что подписание формулы Штайнмайера украинской стороной открыло дорогу к восстановлению мира в стране. Об этом он сказал в эфире телеканала NEWSONE.

По мнению Шуфрича, украинскому президенту Владимиру Зеленскому «непросто было говорить о формуле Штайнмайера, особенно учитывая факт наличия под окнами кучки праворадикалов».

Депутат добавил, что формула «корректирует всего несколько пунктов комплекса мер». Он добавил, что Зеленский идёт по тому порядку, который был согласован при бывшем президенте страны Петре Порошенко.

«Однозначно формула Штайнмайера подписана только в интересах Украины. Она уточнила отдельные позиции комплекса мер. И, можно сказать, открыла дорогу к восстановлению мира в нашей стране», — заявил Шуфрич.

Ранее Сумской городской совет на Украине проголосовал против формулы Штайнмайера.