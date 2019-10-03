Захарова оценила итоги деятельности Волкера по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об отставке Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, заявила, что не может сказать о его деятельности ничего позитивного.
Захарова оценила итоги деятельности Волкера по Украине
  • Reuters

«Странно комментировать после отставки, в целом его вклад — ничего не могу сказать позитивного», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства на брифинге.

По её словам, МИД России по конкретным заявлениям и действиям Волкера регулярно высказывал критические оценки его роли. 

Захарова отметила, что деятельность Волкера «не добавляла ни стабильности, ни какого-то позитива, а уж про урегулирование ситуации говорить и не приходится».

По её словам, в американских СМИ много было сказано о лоббировании Волкером собственных интересов или интересов тех компаний, в которых он одновременно работал, являясь спецпредставителем Госдепа по Украине. 

Ранее CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

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