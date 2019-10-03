Дипломат США не видит угрозы суверенитету Белоруссии

Временный поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур заявила, что не видит угрозы для белорусского суверенитета со стороны России.

«Я не вижу угрозы для белорусского суверенитета, потому что ещё ни разу не встречала белоруса, который был бы готов отказаться от независимости», — приводит TUT.by слова Мур.

Также дипломат отметила, что американо-белорусские «двусторонние отношения не зависят от отношений США с Россией или Беларуси с Россией».

Кроме того, Мур заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.