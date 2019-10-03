Дипломат США не видит угрозы суверенитету Белоруссии

Короткая ссылка
Временный поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур заявила, что не видит угрозы для белорусского суверенитета со стороны России.
Дипломат США не видит угрозы суверенитету Белоруссии
  • РИА Новости

«Я не вижу угрозы для белорусского суверенитета, потому что ещё ни разу не встречала белоруса, который был бы готов отказаться от независимости», — приводит TUT.by слова Мур.

Также дипломат отметила, что американо-белорусские «двусторонние отношения не зависят от отношений США с Россией или Беларуси с Россией».

Кроме того, Мур заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить