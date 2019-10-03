Дипломат США не видит угрозы суверенитету Белоруссии
- РИА Новости
«Я не вижу угрозы для белорусского суверенитета, потому что ещё ни разу не встречала белоруса, который был бы готов отказаться от независимости», — приводит TUT.by слова Мур.
Также дипломат отметила, что американо-белорусские «двусторонние отношения не зависят от отношений США с Россией или Беларуси с Россией».
Кроме того, Мур заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.