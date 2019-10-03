Суд подтвердил решение о лишении канала «112 Украина» лицензий

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска телеканала «112 Украина» с просьбой отменить решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении канала лицензий на вещание.

«Рассмотрев доказательства и доводы заявителя, суд пришёл к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде добавили, что в настоящее время представители телеканала не предоставили достаточных доказательств для обоснования заявления, подтверждающих причинение вреда их правам, свободе и интересам.

26 сентября Нацсовет по вопросам ТВ отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за этого решения.