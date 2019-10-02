В Минске заявили, что интеграция не является самоцелью

Председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что интеграция для Минска является не самоцелью, а инструментом достижения наивысшей цели — роста благосостояния граждан.

По его словам, для Белоруссии «естественным путем развития всегда была и остаётся продуктивная интеграция со всеми, кто готов с нами сотрудничать, прежде всего с наиболее близкими соседями».

«При этом мы понимаем, что интеграция не самоцель, а инструмент достижения наивысшей цели — роста благосостояния граждан наших стран», — приводит БЕЛТА слова Андрейченко.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова министра иностранных дел Белоруссии.