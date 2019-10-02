Лавров оценил реакцию в Киеве на согласование формулы Штайнмайера

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал реакцию ряда украинских политиков на сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Лавров оценил реакцию в Киеве на согласование формулы Штайнмайера
  • РИА Новости

«Последующая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила. Требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: «Объясните, почему вы предаёте украинский народ». Эта формула была известна уже скоро как четыре года. Потом каждый раз нормандский формат и на высшем уровне, и на уровне министров и экспертов её подтверждал. Просто не могли положить её на бумагу», — сказал Лавров.

Он также добавил, что «так взвились оппозиционеры в правительстве Зеленского», потому что не хотят терять аргумент «в отстаивании своей идентичности, как бы такой националистически ориентированной».

«Они считают, что любое сближение с Донбассом Киева, урегулирование на условиях, которые в минских договорённостях прописаны, — это будет капитуляция», — отметил глава МИД России.

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко ранее заявил, что этот механизм «придуман в Кремле» и «защищает российские интересы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить