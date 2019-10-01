Песков оценил реакцию в Тбилиси на встречу глав МИД России и Грузии

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Истерики, которые последовали за встречей министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани в Нью-Йорке, являются «не совсем адекватной реакцией» на процесс конструктивного диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков оценил реакцию в Тбилиси на встречу глав МИД России и Грузии
  • Reuters

«Наверное, любой процесс конструктивного диалога, даже зачатки такого процесса начинаются именно с таких встреч», — сказал он журналистам. Слова Пескова приводит ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь, встречу глав МИД «очень болезненно восприняли в Тбилиси по непонятным причинам».

«Мы видели, к сожалению, сигналы толпы, видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали, когда наши депутаты с трудом смогли выехать из Тбилиси. Эти сигналы мы видели, и они нам не понравились — и вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», — отметил Песков.

Ранее в МИД России выразили сожаление в связи с «шумихой» в Тбилиси по итогам встречи Лаврова и Залкалиани, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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