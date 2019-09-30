В МИД оценили «шумиху» в Грузии из-за встречи Лаврова и Залкалиани
- Reuters
«Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его грузинским коллегой Д.М.Залкалиани в Нью-Йорке», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД выразили большое сожаление из-за того, что «вновь слышат заезженные тезисы об «оккупации».
Ведомство отметило, что, похоже, в Тбилиси озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров переговоров, сколько вопросами протокола и формата.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что интересы народов двух стран «требуют прямого и честного разговора».
26 сентября Лавров и Залкалиани встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.