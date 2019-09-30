В МИД оценили «шумиху» в Грузии из-за встречи Лаврова и Залкалиани

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В МИД России выразили сожаление в связи с «шумихой» в Тбилиси по итогам встречи глав российского и грузинского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. 
В МИД оценили «шумиху» в Грузии из-за встречи Лаврова и Залкалиани
  • Reuters

«Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его грузинским коллегой Д.М.Залкалиани в Нью-Йорке», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД выразили большое сожаление из-за того, что «вновь слышат заезженные тезисы об «оккупации».

Ведомство отметило, что, похоже, в Тбилиси озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров переговоров, сколько вопросами протокола и формата. 

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что интересы народов двух стран «требуют прямого и честного разговора». 

26 сентября Лавров и Залкалиани встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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