В МИД оценили «шумиху» в Грузии из-за встречи Лаврова и Залкалиани

В МИД России выразили сожаление в связи с «шумихой» в Тбилиси по итогам встречи глав российского и грузинского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

«Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его грузинским коллегой Д.М.Залкалиани в Нью-Йорке», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД выразили большое сожаление из-за того, что «вновь слышат заезженные тезисы об «оккупации».

Ведомство отметило, что, похоже, в Тбилиси озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров переговоров, сколько вопросами протокола и формата.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что интересы народов двух стран «требуют прямого и честного разговора».

26 сентября Лавров и Залкалиани встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.