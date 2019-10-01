На Украине возбудили дело в отношении Луценко
- РИА Новости
Об этом сообщила «Укринформу» пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
«ГБР возбудило уголовное дело по заявлению действующего народного депутата относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором, а именно злоупотребления служебным положением путём содействия незаконному игорному бизнесу», — цитирует её агентство.
Ранее Юрий Луценко прокомментировал заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил его в связях с подпольным игорным бизнесом.