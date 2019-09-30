Саакашвили заявил, что поможет народу Грузии «разобраться с олигархом»
- РИА Новости
«В следующем году в Грузии по графику должны состояться парламентские выборы. И, несмотря на угрозы ареста и не только ареста со стороны пророссийского режима олигарха Иванишвили и со стороны (главы МИД России Сергея) Лаврова, потребовавшего два дня назад пресечь мою активность в Грузии, я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом», — написал Саакашвили в Facebook.
Он отметил, что в настоящее время находится в Одессе, где занимается «местной проблематикой».
Ранее Саакашвили сообщил, что собирается вернуться в Грузию в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности».