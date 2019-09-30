Лукашенко рассказал о братских отношениях с армянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Ереван и встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что белорусы и армяне всегда будут сохранять братские отношения.

«Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и Президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану. Мы готовы работать в интересах Армении», — приводит Белта слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, но отметил, что не хочет, чтобы между Минском и Ереваном были какие-то недомолвки.

«Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям», — добавил Лукашенко.

Ранее лидеры Армении и Белоруссии отказались отказались от участия в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоялись 1 сентября в Варшаве.