Лукашенко рассказал о братских отношениях с армянами

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Ереван и встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что белорусы и армяне всегда будут сохранять братские отношения.
Лукашенко рассказал о братских отношениях с армянами
  • РИА Новости

«Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и Президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану. Мы готовы работать в интересах Армении», — приводит Белта слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, но отметил, что не хочет, чтобы между Минском и Ереваном были какие-то недомолвки.

«Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям», — добавил Лукашенко.

Ранее лидеры Армении и Белоруссии отказались отказались от участия в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоялись 1 сентября в Варшаве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить