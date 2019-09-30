Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России

Член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас приняли решение не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения России в организацию.

Соответствующее заявление опубликовано на странице партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» в Facebook.

«После просьбы (главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы. — RT) Ясько о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участия в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии», — заявил Зингерис.

Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН заявлял, что отсутствие Москвы в ПАСЕ нарушало сам смысл существования данного института.