Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России

Короткая ссылка
Член консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас приняли решение не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения России в организацию.
Два литовских депутата решили не посещать сессию ПАСЕ из-за России
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» в Facebook.

«После просьбы (главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы. — RT) Ясько о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участия в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии», — заявил Зингерис.

Ранее новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН заявлял, что отсутствие Москвы в ПАСЕ нарушало сам смысл существования данного института.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить