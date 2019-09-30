Могерини посетит Белоруссию

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини посетит на этой неделе Белоруссию.

Об этом заявил учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

«На этой неделе в районе пятницы-субботы будет визит высокого уровня, который будет посвящён тематике «Восточного партнёрства». Делегацию ЕС будет возглавлять Могерини», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.