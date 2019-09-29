В Киеве оценили последствия беседы Зеленского и Трампа

Публикация стенограммы разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа не повлияла на сотрудничество с Францией и Германией, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть случай, есть необходимость. Ещё раз хочу повторить, что тот темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, они не претерпели никаких изменений. Я думаю, что они будут продолжаться в таком формате», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом пожаловался на Францию и Германию в связи с тем, что они «не соблюдают санкции» в отношении России.