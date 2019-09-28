В Госдуме оценили готовность Грузии к диалогу с Россией

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.

«В подавляющем большинстве российский народ относится к грузинскому доброжелательно, это очевидно. Тем не менее первоначальная риторика, которая была со стороны некоторых грузинских радикалов, сыграла негативную роль во взаимоотношениях между нашими странами», — сказал он.

Швыткин отметил, что российская сторона настроена на конструктивный диалог в выстраивании взаимоотношений между двумя странами. Вместе с этим депутат подчеркнул важность того, чтобы «слова грузинского лидера не расходились с делами».

«Важно, чтобы политика носила постоянный и системный характер. Российский народ дружелюбен и практически братский для грузинского. Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами», — сказал он.

Ранее Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо использовать путь дипломатии и переговоров с российской стороной, чтобы разрешить существующие проблемы.

По её словам, в стране «нет русофобии». Также президент Грузии приветствовала реакцию западных стран, которые положительно оценили прошедшие переговоры глав МИД Грузии и России.