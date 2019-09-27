На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег

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Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
  • РИА Новости

Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявила представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук.

«Вместо того чтобы эффективно использовать эти деньги, мы теперь имеем негатив от Германии, от ЕС, которые спрашивают: «А 15 млрд — что, мало?!» Нам фактически выставили счёт, и теперь нам надо провести аудит, всесторонний, всеохватывающий, по каждой программе», — сказала она.

Верещук отметила, что будет обращаться к правительству по каждой программе, так как за них несли ответственность определённые люди.

Ранее Верещук заявила, что Украина для Евросоюза важнее, чем Брюссель для Киева.

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