На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
- РИА Новости
Об этом в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявила представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук.
«Вместо того чтобы эффективно использовать эти деньги, мы теперь имеем негатив от Германии, от ЕС, которые спрашивают: «А 15 млрд — что, мало?!» Нам фактически выставили счёт, и теперь нам надо провести аудит, всесторонний, всеохватывающий, по каждой программе», — сказала она.
Верещук отметила, что будет обращаться к правительству по каждой программе, так как за них несли ответственность определённые люди.
Ранее Верещук заявила, что Украина для Евросоюза важнее, чем Брюссель для Киева.