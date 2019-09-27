В Госдуме прокомментировали заявление вице-премьера Украины о «клубе неудачников»

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе со «Взглядом» прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрия Кулебы о том, что Содружество Независимых Государств — это «клуб неудачников».

«Если сравнить среднюю зарплату на Украине с зарплатами в странах СНГ, сразу станет понятно, кто здесь неудачник», — сказал Калашников.

По его словам, есть страны, которые пытаются взрастить свои экономики и меньше тратить на политически мотивированные проекты, а есть неудачники, которые «шушукаются по углам».

Ранее Кулеба сказал, что для него СНГ — это закрытая история.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.