Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал Союз независимых государств клубом неудачников.

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться», — заявил он в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, «люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать».

«Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — отметил Кулеба.

Ранее МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией.