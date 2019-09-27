Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников

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Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал Союз независимых государств клубом неудачников.
Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников
  • © Dmytro Kuleba
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«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться», — заявил он в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, «люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать».

«Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — отметил Кулеба.

Ранее МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией.

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