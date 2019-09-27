Эксперт прокомментировал отчёт МВФ об Украине

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отчёт Международного валютного фонда (МВФ) об Украине.

«Мы видим, что при президенте Петре Порошенко МВФ активно сотрудничал с Украиной и продвигал все новые программы, но с приходом к власти Владимира Зеленского эти отношения резко меняются», — заявил он.

По его словам, причина может быть только одна — фонд больше не устраивает, что Киев не выполняет требования.

Как напомнил эксперт, все программы помощи МВФ разным странам предусматривают конкретные условия по проведению реформ.

Грибов считает, что единственный возможный вариант — искать другого инвестора, будь то международная организация или страна.

Ранее сообщалось, что в МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.