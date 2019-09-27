В Совфеде раскритиковали попытки Украины отказаться от «русского мира»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьер-министра по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы о том, что Украине необходимо перестать быть частью «русского мира».

По словам сенатора, Украина всегда будет частью русского мира, даже если её руководство будет это отрицать.

«Потому что общие корни, традиции, культурные и семейные ценности. Были надежды, что с избранием нового президента вернётся разум в головы руководителей Украины», — подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что пока Украина идёт прежней дорогой и власти не «вытягивают» страну из проблем, а лишь продолжают «ввергать» её дальше в эти проблемы.

«Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира», — заключил он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба, говоря о возможном членстве Украины в Европейском союзе, заявил, что стране необходимо перестать быть частью «русского мира».

По мнению Кулебы, Украине нужно «выйти из политической сферы интересов» России и «прекратить метаться влево-вправо», как страна «делала 30 лет».