Лукашенко пригласили посетить Крым

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.

«Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чём поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Чёрного моря», — цитирует РИА Новости Чегринца.

Он выразил уверенность, что «вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности».

Ранее Лукашенко заявил, что считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.