Партия Порошенко раскритиковала Зеленского за разговор с Трампом

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала опрометчивыми и необдуманными заявления украинского лидера Владимира Зеленского в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом о недостаточной поддержке Киева со стороны ЕС.

В сообщении говорится, что, судя по стенограмме разговора Зеленского и Трампа, украинский президент поставил под сомнение помощь, которую ЕС, в том числе Франция и ФРГ, на протяжении последних лет предоставлял Украине.

«Европейская солидарность» с глубокой обеспокоенностью констатирует, что подобные опрометчивые и необдуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины», — говорится в заявлении.

Также в партии призвали Зеленского и его сторонников приложить все усилия для сохранения поддержки Киева со стороны США и высокого уровня доверия со стороны партнёров в ЕС.

Как рассказал Зеленский, он считал, что его слова из разговора с Трампом не опубликуют.