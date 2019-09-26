Партия Порошенко раскритиковала Зеленского за разговор с Трампом

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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала опрометчивыми и необдуманными заявления украинского лидера Владимира Зеленского в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом о недостаточной поддержке Киева со стороны ЕС.
Партия Порошенко раскритиковала Зеленского за разговор с Трампом
  • Reuters

В сообщении говорится, что, судя по стенограмме разговора Зеленского и Трампа, украинский президент поставил под сомнение помощь, которую ЕС, в том числе Франция и ФРГ, на протяжении последних лет предоставлял Украине.

«Европейская солидарность» с глубокой обеспокоенностью констатирует, что подобные опрометчивые и необдуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины», — говорится в заявлении.

Также в партии призвали Зеленского и его сторонников приложить все усилия для сохранения поддержки Киева со стороны США и высокого уровня доверия со стороны партнёров в ЕС.

Как рассказал Зеленский, он считал, что его слова из разговора с Трампом не опубликуют.

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