Зеленский заявил об обещании Трампа помочь с «возвращением» Крыма
- Reuters
«Мне кажется, я это услышал. Он, да, согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что рассказал Трампу о красоте полуострова.
Главы двух государств пообщались на полях Генассамблеи ООН. Трамп назвал встречу фантастической.
Американский лидер посоветовал коллеге «продолжать прогресс» в отношениях с Россией и выразил надежду на его встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.