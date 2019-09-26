Зеленский заявил об обещании Трампа помочь с «возвращением» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал ему помочь с «возвращением» Крыма. По его словам, эта тема затрагивалась в ходе их встречи в Нью-Йорке.

«Мне кажется, я это услышал. Он, да, согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что рассказал Трампу о красоте полуострова.

Главы двух государств пообщались на полях Генассамблеи ООН. Трамп назвал встречу фантастической.

Американский лидер посоветовал коллеге «продолжать прогресс» в отношениях с Россией и выразил надежду на его встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.