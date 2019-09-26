Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Короткая ссылка
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
  • РИА Новости

«Я думаю, что этот разговор — это учебник для обучения. Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами. В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо», — сказал Кравчук «Громадське».

По его словам, необходимо учитывать, что США — первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы. Он отметил, что «вес страны имеет силу и давит на президента Украины».

Кравчук отметил, что, судя по стенограмме, «президент Украины выслушал внимательно, не перебивая, те вопросы, которые поставил президент Трамп».

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле.

Позднее Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. По словам американского лидера, их встреча была фантастической.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить