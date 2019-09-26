Пашинян назвал Россию ключевым стратегическим партнёром Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на Генассамблее ООН назвал Россию ключевым стратегическим партнёром и союзником.

«Россия — наш ключевой стратегический партнёр и союзник. Грузия и Иран — наши стратегические соседи», — цитирует ТАСС Пашиняна.

Он заявил, что у Армении «сложились стратегически важная повестка и партнёрство с Евросоюзом и его странами-членами».

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем разногласия между нашими друзьями и союзниками. Эта реальность ставит нас под угрозу быть неправильно понятыми некоторыми, или даже всеми нашими друзьями. Мы хотим оставаться партнёрами со всеми этими странами, не испортив отношения с другими», — добавил премьер Армении.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.