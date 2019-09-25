В Госдуме оценили слова Трампа о прогрессе в отношениях России и Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо «продолжать прогресс» в отношениях с Россией.

«Сегодняшнее руководство Украины во главе с президентом жёстко ориентировано на Запад и на США... Тем не менее непонятно, в чём конструктив. Переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, обмен заключёнными — это плюс. Но всё разбивается о недавние заявления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН», — сказал он.

По словам депутата, после слов Трампа «можно будет увидеть некие действия со стороны Зеленского и украинского правительства в отношении России».

«Но если президент продолжит на всех международных площадках заявлять о возвращении Крыма, никакие заявление США и другие решения не позволят ему пойти на нормальные переговоры с Россией. Всё в руках украинского лидера», — считает Водолацкий.

Ранее Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал Зеленскому продолжать в том же духе.