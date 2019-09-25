В Донецке на заводе произошёл пожар

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Сотрудники МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики развернули оперативный мобильный штаб по ликвидации крупного пожара, который произошёл в Куйбышевском районе Донецка на территории бывшего завода алюминиевых профилей.
В Донецке на заводе произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт ДНР.

В тушении пожара задействованы 93 человека.

На месте происшествия работают специалисты МЧС, МВД, управления Народной милиции ДНР.

Автомобильное движение в районе места происшествия перекрыто, проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, открыты пункты временного размещения.

Информации о пострадавших нет.

Пожар произошёл в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины.   

В июне в ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Горловки. 

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