В Донецке на заводе произошёл пожар

Сотрудники МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики развернули оперативный мобильный штаб по ликвидации крупного пожара, который произошёл в Куйбышевском районе Донецка на территории бывшего завода алюминиевых профилей.

РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт ДНР. В тушении пожара задействованы 93 человека. На месте происшествия работают специалисты МЧС, МВД, управления Народной милиции ДНР. Автомобильное движение в районе места происшествия перекрыто, проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, открыты пункты временного размещения. Информации о пострадавших нет. Пожар произошёл в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины. В июне в ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Горловки.