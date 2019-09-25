В Донецке на заводе произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт ДНР.
В тушении пожара задействованы 93 человека.
На месте происшествия работают специалисты МЧС, МВД, управления Народной милиции ДНР.
Автомобильное движение в районе места происшествия перекрыто, проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, открыты пункты временного размещения.
Информации о пострадавших нет.
Пожар произошёл в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины.
В июне в ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Горловки.