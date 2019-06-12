В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Горловки

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Украинские военные обстреляли окраину подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Горловка.
В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Горловки
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.

«Посёлок Зайцево — прямое попадание в дом, в результате чего возник пожар, дом горит. Информация о жертвах не поступала», — заявил он.

8 июня в ДНР сообщили, что украинские военнослужащие подвергли обстрелу район посёлка шахты имени Гагарина. В результате было повреждено два дома.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти на Украине число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.

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