В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными окраины Горловки

Украинские военные обстреляли окраину подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Горловка.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.

«Посёлок Зайцево — прямое попадание в дом, в результате чего возник пожар, дом горит. Информация о жертвах не поступала», — заявил он.

8 июня в ДНР сообщили, что украинские военнослужащие подвергли обстрелу район посёлка шахты имени Гагарина. В результате было повреждено два дома.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти на Украине число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.