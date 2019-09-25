На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

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«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
  • © Global Look Press

По его словам, в Европе эти возможности теряются.

Так, отметил Червоненко, Польша «таким европейским» украинцам «закрыла окно в Европу», вдвое сократив разрешения на перевозки.

«И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», — сказал экс-чиновник в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что властям следует не развешивать ярлыки на соседа, а пользоваться возможностями.

Ранее сообщалось, что украинская сторона вдвое сократила импорт дизельного топлива из России в августе.

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