На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
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По его словам, в Европе эти возможности теряются.
Так, отметил Червоненко, Польша «таким европейским» украинцам «закрыла окно в Европу», вдвое сократив разрешения на перевозки.
«И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», — сказал экс-чиновник в эфире телеканала «112 Украина».
Он подчеркнул, что властям следует не развешивать ярлыки на соседа, а пользоваться возможностями.
Ранее сообщалось, что украинская сторона вдвое сократила импорт дизельного топлива из России в августе.