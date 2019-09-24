В Армении объявлено условное военное положение

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В Армении объявлено условное военное положение в связи с началом крупномасштабных стратегических учений.
В Армении объявлено условное военное положение
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Согласно плану подготовки Вооружённых сил Армении на 2019 год, 24 сентября на территории страны начались широкомасштабные стратегические учения «Развёртывание вооружённых сил, противодействие агрессии противника», — приводит ТАСС слова начальника информационного отдела аппарата Генштаба ВС Армении Самвела Асатряна.

Отмечается, что в республике по решению правительства объявлено условное военное положение.

«Органы управления и войска вооружённых сил приведены в полную боевую готовность», — сказал Асатрян.

Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по карабахской проблеме.

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