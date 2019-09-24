В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

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Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление другого бывшего депутата украинского парламента Анны Герман о том, что назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД Вадим Пристайко — не тот человек, с которым хотела бы разговаривать Россия.
В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
  • © president.gov.ua

«Было бы странно, если бы вся украинская власть была готова разговаривать с Москвой, а один Пристайко — нет», — отметил Килинкаров.

По его мнению, вся украинская власть «чрезвычайно прозападная» и ничего удивительного в назначении нет.

Килинкаров также сказал, что министр иностранных дел — фигура больше техническая, и в целом это вопрос президента, его команды и окружения — какую позицию они будут занимать во внешней политике.

«Но разве Зеленский готов к полноценному диалогу с Москвой? Или власть с целом готова к прямым переговорам? Или позиция поменялась во внешнеполитическом курсе? Пока я не вижу, чтобы что-то поменялось», — добавил экс-депутат Рады в беседе с ФАН.

Ранее в Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

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