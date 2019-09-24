В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
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«Было бы странно, если бы вся украинская власть была готова разговаривать с Москвой, а один Пристайко — нет», — отметил Килинкаров.
По его мнению, вся украинская власть «чрезвычайно прозападная» и ничего удивительного в назначении нет.
Килинкаров также сказал, что министр иностранных дел — фигура больше техническая, и в целом это вопрос президента, его команды и окружения — какую позицию они будут занимать во внешней политике.
«Но разве Зеленский готов к полноценному диалогу с Москвой? Или власть с целом готова к прямым переговорам? Или позиция поменялась во внешнеполитическом курсе? Пока я не вижу, чтобы что-то поменялось», — добавил экс-депутат Рады в беседе с ФАН.
Ранее в Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.