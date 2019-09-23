В МИД анонсировали участие Путина в заседании ВЕЭС в Ереване

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета 1 октября в Ереване.

Он отметил, что Россия и Армения «уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества», страны поддерживают «интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне».

«Через неделю, 1 октября, президент России Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром может быть подписан 1 октября в Ереване.