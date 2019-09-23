В МО Абхазии прокомментировали поручение Путина о модернизации армии

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Начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа прокомментировал поручение российского президента Владимира Путина о финансировании Россией расходов на модернизацию вооружённых сил республики.
В МО Абхазии прокомментировали поручение Путина о модернизации армии
  • РИА Новости

«Это соглашение является логическим продолжением Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве между Россией и Абхазией от 2014 года», — цитирует его ТАСС.

По словам Джоджуа, в соответствии с данным соглашением будет проходить поэтапная модернизация Вооружённых сил Абхазии, включающая в себя, в частности, обновление образцов военной техники.

По его словам, в республике есть специалисты, получившие образование в военных вузах России, которые уже могут работать с обновлённым вооружением.

Ранее Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.

В августе телеканал «Звезда» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией.

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