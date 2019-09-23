Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии
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Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации России.
«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооружённых сил Республики Абхазия», — указывается в распоряжении.
В августе телеканал «Звезда» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией.