Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии

Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации России.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооружённых сил Республики Абхазия», — указывается в распоряжении.

В августе телеканал «Звезда» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией.