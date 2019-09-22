Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме
  • РИА Новости

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, что за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту», — написал политик в Twitter.

По его словам, по той же причине в тюрьме не оказался экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Ранее Порошенко выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму. Он назвал нынешнее правительство Украины «мальчиками», отметив, что они «не первые, кто хотел упрятать Порошенко».

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