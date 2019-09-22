Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, что за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту», — написал политик в Twitter.

Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счёт. По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 22, 2019

По его словам, по той же причине в тюрьме не оказался экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Ранее Порошенко выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму. Он назвал нынешнее правительство Украины «мальчиками», отметив, что они «не первые, кто хотел упрятать Порошенко».